İstiklal Caddesi'nde Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye İdari Para Cezası

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde park ettiği otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada yer alan "İstiklal Kulüp" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin, İstiklal Caddesi'nde park ettiği aracında yüksek sesle müzik dinlediği tespit edildi.

Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü K.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 70 lira idari para cezası kesildi.