İstiklal Caddesi'nde Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye İdari Para Cezası

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde park ettiği otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede, aracın plakasından sürücünün kimliği tespit edildi ve ilgili trafik kanununa göre ceza kesildi.

31.07.2024 20:39
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde park ettiği otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada yer alan "İstiklal Kulüp" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin, İstiklal Caddesi'nde park ettiği aracında yüksek sesle müzik dinlediği tespit edildi.

Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü K.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 70 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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