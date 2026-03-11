İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlandı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı nedeniyle program düzenlendi.

TÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen program, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele devam ederken yazılmasının onu diğer marşlardan ayırdığını söyledi.

Topaloğlu, marşın baştan sona "istiklal" ve buna duyulan "iman" duygusuyla örüldüğünü ifade etti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir inanç ve mücadele simgesi olduğunu vurguladı.

Gürgendereli, İstiklal Marşı'nın milletin "özgürlük manifestosu" olduğunu, marşın dinlenirken geçmiş mücadelelerin ve gelecek nesillere aktarılması gereken vatan sevgisi ile bağımsızlık idealinin hatırlanması gerektiğini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise İstiklal Marşı'nın millet için taşıdığı öneme değinerek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın konuşmacısı Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım, Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlattı.

Canım, marşın ilk kelimesi "korkma"nın bir uyarı değil, bin yıllık bir tarihin özeti olduğunu ifade etti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldığı program, plaket takdiminin ardından sona erdi.