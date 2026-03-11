İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlandı

Amasya Valisi Önder Bakan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin, milli ve manevi değerlerine bağlılığının en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünün büyük gururla kutlandığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin en zor günlerinde ortaya koyduğu kararlılık, vatan ve bayrak uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın destansı bir ifadesi olduğunu aktaran Bakan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesini yüreğinde hisseden Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı ölümsüz eserle milletimizin ortak duygularına tercüman olmuş, gelecek nesillere de yol gösteren bir miras bırakmıştır. İstiklal şairimiz, marşın milletimizin ruhundan doğduğunu ifade ederek, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözüyle verilen mücadelenin büyüklüğünü ve hür yaşamanın kıymetini en anlamlı şekilde dile getirmiştir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanları ile şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."