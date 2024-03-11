İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan içerikler, TRT ekran ve radyolarından yarın izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT 2'de yarın 13.15'te Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek'in hazırlayıp sunduğu "Kelimeler ve Şeyler" programında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşulacak.
Prof. Dr. İsmail Kara, 17.30'da ekrana gelecek "Bir Hilal Uğruna-İstiklal Marşı" programında, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi anlatarak, marşta işlenen düşüncelerle temel kavramların arka planını yorumlayacak.
TRT Belgesel'de, yarın 21.00'de yayınlanacak "O Günün Hikayesi-İstiklal Marşı'nın Kabulü" belgeselinde, İstiklal Marşı'nın kabul ediliş hikayesi ve o gün yaşananlar, tarihsel bir kurguyla aktarılacak.
TRT Kurdi'de, 10.00'da ekrana gelecek "Rengen Jiyane (Sabahın Sesi)" programında, İstiklal Marşı'nın kabulü ve ortak milli bilinç hakkında araştırmacı Zihni Çapın ile sohbet gerçekleştirilecek. Ersoy'un hayatını, kişiliğini ve eserlerini yakından tanıma imkanı sunan "Mehmet Akif Ersoy" belgeseli ise 16.30'da yayınlanacak.
Rafadan Tayfa'nın İstiklal Marşı özel bölümü ve İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesinin anlatıldığı kısa video, 10.35, 15.30 ve 19.35'te TRT Çocuk'ta izlenebilecek.
İstiklal Marşı'nın güfte ve beste serüvenini anlatan "Destanın Doğuşu-İstiklal Marşı" programı, 16.45'te TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak.
TRT Radyo 1, TRT FM, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Bölge radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yılı işlenecek.
Son Dakika › Güncel › İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde TRT'de özel programlar - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.
Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Valilik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, millet bahçesinden başladı. Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayarak tekrar millet bahçesine döndü ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen konsere katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.
Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.
Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin değerlendiğini ve isteyenlere satmadığını söyledi. Çömez, terazinin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu belirtti.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden 'zimem defteri' geleneğini yaşattı. TÜMKİAD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı. İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı. Bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiği belirtiliyor.
Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?