İstiklal Marşı'nın Önemi Vurgulandı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade eden eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın her mısrasında milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun yer aldığını ifade eden Duru, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı milletin zorlu şartlar altında verdiği kurtuluş mücadelesinin ve bağımsızlık azminin en önemli sembollerinden biri. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."