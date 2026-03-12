İstiklal Marşı Programı Yeşilyurt\'ta Kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için program düzenlendi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban tarafından yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler sunulup Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Yeşilyurt halkı tarafından okunan İstiklal Marşı klibi gösterildi.

Öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi de gerçekleştirilen programa Kaymakam Yeşim Altın ile ilgililer katıldı.