İstinat Duvarı Çöktü, 151 Kişi Tahliye - Son Dakika
İstinat Duvarı Çöktü, 151 Kişi Tahliye

14.02.2026 15:36
İzmir'de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, 4 binada 151 kişi tahliye edildi. Araçlar kaldırılıyor.

KAYMA İHTİMALİNE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi'nde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. Güvenlik sebebiyle 4 binadaki 151 kişinin tahliye edildiği olayda, istinat duvarının altında kalan otomobiller, vinçle bulundukları yerden kaldırılıyor. Zeminde kayma olabileceği ihtimali üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı, vatandaşlar alandan uzak tutuldu. 2 binadaki dairelerde meydana gelen hasar da görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde camların kırıldığı, duvarlarda çatlaklar oluştuğu ve bodrum kattaki daireleri su bastığı görüldü. Evlerinden tahliye edilen ve konutlarına giremeyen vatandaşların ilaç gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin liste oluşturduğu, taleplerin önem sırasına göre karşılanacağı bildirildi.

'APARTMANDA KALANLARI HIZLICA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

İstinat duvarının çökmesi ile hasar oluşan apartmanda oturan vatandaşlardan Hakim Ekmen (30), "Sesi duyunca uyandım. Dışarı çıktım. Merdivenlerin çöktüğünü görünce kimse düşmesin diye karşı komşumla vatandaşları uyarabilmek için bekledik. Ardından hızlı bir şekilde bu apartmanda kalanları tahliye etmeye çalıştık, yardımcı olduk. Aşağıdaki dairede de çocukları çıkarmak için camları kırdık. Olay sonrası bir daha içeri giremedik AFAD ekiplerinden haber gelmesini bekliyoruz. Engelli çocuğum olduğu için içeri girip gerekli eşyalarını almam lazım. Bir an önce yolların ve apartman girişinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'İLK ÖNCE BALKON DEMİRLERİ SALLANDI'

Hasar alan Sürekler Apartmanı'nın en alt katında oturan Veysel Atakan Sürekler (26) ise "İlk önce balkon demirleri sallanmaya başladı. Önce hırsız girdiğini düşündüm. Depodan dışları çıktığımda merdivenin yavaş yavaş çöktüğünü gördüm. Daha sonra istinat duvarı da komple çöktü. Ardından elektrikler kesildi ve etrafı yoğun bir doğal gaz kokusu sardı. Ben de apartmanda diğer oturanları uyandırmaya çalıştım ve girişe doğru ilerlerdim. Daha sonra apartman sakinlerini de toparlayarak, çıkmaya çalıştık. Apartmanımızda acil çıkış yok, iki apartman arasında tel örgü var. Evimizin duvarları çatladı ve evi su bastı. Tüm eşyalarımız zarar gördü. Şu an apartmana giriş çıkış yolu sadece bizim dairenin içerisinden var" diye konuştu.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde ilk belirlemelere göre binalarda az hasar meydana geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Seza Nur Alpdündar-Kadir ÖZEN - Kamera: GÖKHAN KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

