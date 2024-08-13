ISUBÜ Rektörü: Üniversite Bölümlerinin Doluluk Oranı Yüzde 100 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ISUBÜ Rektörü: Üniversite Bölümlerinin Doluluk Oranı Yüzde 100

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversiteleri bünyesindeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu açıkladı. Çatal, öğrencilere başarılı bir üniversite hayatı diledi.

13.08.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversiteleri bünyesindeki bölümlerin doluluk oranının yüzde 100 olduğunu bildirdi.

Çatal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Öğrencilere başarılı ve keyifli bir üniversite hayatı dilediğini kaydeden Çatal, şunları aktardı:

"Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için toplamda lisans ve ön lisans için istenen kontenjan sayısı 6 bin 390 genel, 211 okul birincisi olmak üzere toplam 6 bin 601 öğrenci olarak belirlenirken, ilçeler dahil ISUBÜ bünyesine yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 601 olarak gerçekleşti. Kurulduğu yıldan itibaren yerleştirmesinde ISUBÜ tercih oranı 2018'de yüzde 77,87, 2019'da 90,8, 2020'de 91,21, 2021'de 77 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılında yüzde 99, 2023 yılında yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise tüm kontenjanları tercih edilen üniversitemizin doluluk oranının yüz 100 olarak gerçekleşmesi, hem üniversitemizin sunduğu eğitim kalitesinin hem de öğrenci ve ailelerin ISUBÜ'ye duyduğu güvenin bir göstergesidir."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISUBÜ Rektörü: Üniversite Bölümlerinin Doluluk Oranı Yüzde 100 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:07 Hastane inşaatında yürekler ağza geldi Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 21:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: ISUBÜ Rektörü: Üniversite Bölümlerinin Doluluk Oranı Yüzde 100 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement