İsveç\'in NATO\'ya Katılımı Onaylandı

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 red, 4 de çekimser oy kullanıldı.

TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

ŞAHİN: GELECEK PARTİSİ OLARAK NATO ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ

İsveç'e NATO üyeliği yolunu açan protokolle ilgili kanun teklifinin görüşmelerinde Saadet- Gelecek Grubu Başkanvekili İsa Mesih Şahin Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bölgede ve uluslararası arenada yalnızlaşmaması ve dışlanmaması adına Gelecek Partisi olarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmadığımızı beyan etmek istiyorum" dedi.

KAYA: "KAPALI KAPILAR ARDINDA VERİLEN SÖZLER..."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, "Kapalı kapılar ardında verilen sözlere… Komisyonda oturan arkadaşlarımızın samimiyetinden şüphe etmiyorum ancak şunu net olarak söyleyeyim, bu komisyona verilen sözlerin hiçbir anlamı yoktur, burada irade bu millettedir, milletin vekillerindedir; 'hayır' diyerek gücümüzü gösterelim. İsveç'in NATO üyeliğine karşı durarak aslında ne tür oyunların kurulduğu gerçeğini ortaya çıkaralım diyorum. Saadet Partisi olarak kararımızın 'hayır' olacağını buradan ifade ederim" diye konuştu.

ZORLU: "GELECEĞE YÖNELİK TEMENNİLER MANZUMESİNDEN İBARETTİR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da "Türkiye, NATO ve İsveç arasında hazırlanmış olan mutabakat metni de geleceğe yönelik bir temenniler manzumesinden ibarettir" diyerek 'Hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.

SALICI: "NATO'NUN CAYDIRICI GÜCÜNÜ ÖNEMSİYORUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı oylama öncesi Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz güvenliği sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir mesele olarak görüyoruz. Siyasi yönden bakıldığında CHP'nin tutumu son derece açıktır. Demokratik ilkeleri esas alan, hukukun üstünlüğünü denetleyen bir sistemin doğruluğuna inanıyoruz. Gerginliklerin silahlı yoluyla değil, diplomatik müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Nükleer silahlardan arınmış bir güvenlik konseptini her platformda destekliyoruz. Barış istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO'nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO'nun yeni üyelerinin katılımıyla genişlemesini destekliyoruz. Bu nedenle de bugün oylamada CHP olarak İsveç'in NATO'ya katılımına 'evet' diyeceğiz."

ENGİNYURT: "CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUM, 'HAYIR' DİYORUM"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, ise "İsveç PKK sevicidir, İsveç Kandilcidir. İsveç FETÖ'cüleri destekler, PKK'lılara parasal yardım yapar. Bunu Cumhurbaşkanımız söyledi. Ben de onu destekliyor ve 'hayır' diyorum" dedi.

BAŞ: "BİZ NATO'NUN KENDİSİNE KARŞIYIZ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Biz, NATO'nun kendisine karşıyız, Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı, NATO'nun genişlemesine de karşıyız " dedi.

EMEP Partisi Genel Başkanı İskender Bayhan da "Türkiye'deki bütün NATO üsleri kapatılmalıdır. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan açık oylamaya 346 milletvekili katıldı. 287 milletvekili kabul, 55 milletvekili red, 4 milletvekili de çekimser oy kullandı. Oylamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti milletvekilleri kanun teklifini protesto etti. "NATO'ya, işgale, savaşa hayır" dövizleri gösterdi. CHP ve Gelecek Partisi kanun teklifine 'evet derken Saadet Partisi, İYİ Parti ve TİP 'hayır' oyu verdi.