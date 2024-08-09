İsveç, Mali'nin İsveç'in kalkınma yardımlarını kesmesi üzerine büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç, Mali'nin İsveç'in kalkınma yardımlarını kesmesi üzerine büyükelçisini geri çağırdı

İsveç, Mali'ye yönelik yaptığı 'düşmanca' açıklama nedeniyle Bamako Büyükelçisi Kristina Kühnel'in 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkileri sonlandırmasının ardından yardımları durduracaklarını açıklamıştı. İsveç, Bamako ve Vagadugu Büyükelçiliklerini kapatma kararı almış ve Dakar'da yeni bir büyükelçilik açma planı yapmıştı.

09.08.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali, İsveç'in kalkınma yardımlarını keseceğini açıklamasının ardından İsveç'in Bamako Büyükelçisi Kristina Kühnel'in 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell'in Mali'ye yönelik yaptığı "düşmanca" açıklamasının ardından İsveç'in Bamako Büyükelçisi Kühnel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kühnel'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasının talep edildiği kaydedildi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Forssell, 7 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Mali'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığına ilişkin bir haberi alıntılayarak, "Hem Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı destekleyip hem de her yıl birkaç yüz milyon kron kalkınma yardımı alamazsınız. Bu nedenle hükümet, İsveç'in Mali'ye yönelik yardımları 2024'te aşamalı olarak durdurmaya karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

İsveç, 24 Haziran'da Bamako ve Vagadugu Büyükelçiliklerini kapatacağını duyurmuş ve Sahel ile Batı Afrika'yı takip edebilmek için Dakar'da yeni bir büyükelçilik açma kararı almıştı.

Bamako ve Vagadugu Büyükelçiliklerinin yıl sonunda kapatılması planlanıyordu.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Büyükelçilik, Ukrayna, Bamako, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Mali'nin İsveç'in kalkınma yardımlarını kesmesi üzerine büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:03:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç, Mali'nin İsveç'in kalkınma yardımlarını kesmesi üzerine büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement