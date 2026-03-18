İsveç\'te Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 14:47
İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Yönet Can Tezel, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci, Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Tezel, yaptığı konuşmasında Çanakkale Deniz Zaferi ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nün önemine işaret etti.

Albay Serhat Aydın ise Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş olmadığına dikkati çekerek "Yıl 18 Mart 1915 dünyanın en güçlü donanması: Fransızlar, İngilizler. 'Yenilmez' denen bir donanmaya karşı tarihin sayfalarına sığmayacak bir destan yazıldı. Bu tarihi olay onuru, haysiyeti, bağımsızlığımızı koruma, vatan için canını feda etmenin bir destanıdır." diye konuştu.

KKTC Stockholm Temsilcisi Aksoy da bugünün dünya tarihine geçmiş çok büyük bir zafer hem de Türk dünyası için bir gurur günü olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkü her zaman için Büyük Türk Milletinin bir parçası olmanın gururunu yaşamıştır." dedi.

Kaynak: AA

