İsveç'te Merkez Parti lideri Ringqvist hükümeti kurmak için 26 Ekim'e kadar süre aldı

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından devam eden süreç kapsamında hükümeti kurma görevini Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'e verdiğini açıkladı.

Norlen, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, yeni tur hükümet kurma görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından hükümet kurma sürecinin devam ettiğini anımsatan Norlen, bu kapsamda Merkez Parti lideri Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevi verdiğini belirtti.

Norlen, Thand Ringqvist'e 26 Ekim'e kadar süre tanındığını söyledi.

Thand Ringqvist de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Norlen tarafından görevlendirilmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Merkez Parti, daha fazla istihdam sağlayan, emisyonları azaltan ve refahı güçlendiren etkili bir hükümet görmek istiyor. Şimdi tüm parti liderlerini görüşmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.???????