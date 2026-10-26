İsveç'te Merkez Parti lideri Ringqvist merkezi hükümet için yeterli destek yok dedi - Son Dakika
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İsveç'te Merkez Parti lideri Ringqvist merkezi hükümet için yeterli destek yok dedi

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İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist, merkezi bir hükümet için yeterli parlamenter desteğin olmadığını ve tıkanıklığın sürdüğünü söyledi. Norlen, sürecin hızlı ilerlemesi için parti liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist, merkezi bir hükümet için yeterli desteğin olmadığını, parlamentodaki tıkanıklığın devam ettiğini söyledi.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından Parlamento (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Thand Ringqvist, geçen hafta siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Thand Ringqvist, parlamentodaki tüm partilerle görüştüğünü ve görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktararak, "Parlamentoda merkezci bir politika için kesinlikle çoğunluk bulunuyor ancak merkezi bir hükümet için gereken parlamenter destek yok. Maalesef parlamentodaki tıkanıklık devam ediyor." dedi.

Sol Parti ile aynı hükümette yer almayacaklarına yönelik kırmızı çizgilerinin devam ettiğini söyleyen Thand Ringqvist, "Sosyal Demokratların tek başına kuracağı bir hükümete yeşil ışık yakmaya hazırdık. Ancak bu durum da Sol Parti ve Yeşiller Partisi tarafından engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

Norlen de Thand Ringqvist'ten gerekli bilgilendirmeleri aldığını ifade ederek, sürecin hızlı bir şekilde devam edebilmesi için siyasi parti liderleriyle telefonda görüşeceğini, atılacak sonraki adımları değerlendireceğini belirtti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, en son, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermişti.

Kaynak: AA
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