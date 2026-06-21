İsviçre, ABD ve Pakistan Heyetlerini Karşılıyor - Son Dakika
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İsviçre, ABD ve Pakistan Heyetlerini Karşılıyor

21.06.2026 10:02
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İsviçre, ABD ve Pakistan heyetlerinin İran ile ABD arasındaki mutabakat için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladı.

İsviçre, ABD ve Pakistan heyetlerinin İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"ABD heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, ABD heyetinin, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı kaydedildi.

Bir diğer paylaşımda ise Pakistan heyetinin İsviçre'ye gelişinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, "ABD ile İran arasında imzalanan zaptın arabulucularından biri olan Pakistan heyeti, görüşmelerin bir sonraki aşaması için Bürgenstock'a doğru yola çıktı." ifadesine yer verildi.

İsviçre, İran heyetinin ABD ile imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurmuştu.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre, ABD ve Pakistan Heyetlerini Karşılıyor - Son Dakika

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