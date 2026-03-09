İsviçre'de Başörtülü İlk Belediye Üyesi - Son Dakika
İsviçre'de Başörtülü İlk Belediye Üyesi

09.03.2026 01:07
Vera Çelik, Zürih Belediye Meclisi'ne seçilen ilk başörtülü üye oldu ve Türk toplumunda sevinç yarattı.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı Vera Çelik, Zürih Belediye Meclisi'ne seçilen ilk başörtülü üye oldu.

Çelik, Zürih'in 10. bölgesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nden (SP) yeni Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Belediye Meclis Üyesi seçimleri sonuçlarına göre, 20 yaşındaki Çelik 4 bin 772 oyla bu göreve seçildi.

Diş hekimi asistanı olarak eğitim alan Çelik, Zürih'te başörtülü ilk Belediye Meclis Üyesi oldu.

Çelik, uzun yıllardır başörtüsü yasağı ile İslam karşıtlığının yanı sıra sosyal adalet ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyor.

İsviçre'de Türklerin buluşma noktası olan Post Gazetesi'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ömür Çelik'in kızı da olan Çelik'in çabalarıyla İsviçre'nin en büyük ikinci partisi SP'de geçen öğretmenlerin başörtüsü takmasına "evet" diyen karar parti kongresinden geçmişti.

İsviçre ana akım medyasında sık sık başörtüsü yasağına ve İslam karşıtlığına karşı verdiği mücadeleyle gündeme gelen Çelik'in Zürih'ten seçilmesi Türk toplumunda sevinçle karşılandı.

Büyükelçi İncesu ve Başkansolos Çorman'dan Çelik'e tebrik

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, seçim sonuçlarının ardından Çelik'i arayıp tebrik ederken, babası Ömür Çelik'e de tebrik mesajı yolladı.

İncesu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bize daha güzel bir hediye olamazdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Çelik'i arayıp başarısından dolayı tebrik etti. Çorman, Çelik'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Politika, İsviçre, Güncel, Son Dakika

