İsviçre\'de İlk Teravih Namazı

??????? İsviçre genelinde Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.
Müslümanlar, teravih namazı için ülke genelindeki camileri doldurdu.
Cenevre'de, Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yatsı ve teravih namazlarını kılan Müslümanlar, mübarek ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.
