İsviçre'de Tarafsızlık Referandumu - Son Dakika
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İsviçre'de Tarafsızlık Referandumu

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İsviçre, daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık politikası için referandum yapacak. Hükümet karşı.

İsviçreli seçmenler, gelecek ay ülke için "daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık politikası" modeli öngören referandumda oy kullanacak.

Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) ve Pro Schweiz hareketinin desteklediği "İsviçre'nin Tarafsızlığının Korunması (Tarafsızlık Girişimi)" başlıklı halk oylaması, 27 Eylül'de yapılacak.

Bu girişim, tarafsızlığa daha sıkı bir yaklaşım çağrısında bulunarak, İsviçre'nin tarafsızlığının "sürekli ve silahlı olmasını öngören" bir hükmün Anayasa'ya dahil edilmesini amaçlıyor.

Ülkenin herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmasını yasaklamayı ve diğer ülkelerle askeri işbirliklerine daha katı kurallar getirmeyi öngören girişim, bu tutumun Anayasa'da katı kurallarla güvence altına alınmasını talep ediyor.

Seçmenler, referandumda ülkenin ekonomik yaptırımlarla ilgili adımlarını veya NATO ile işbirliği yapmasını dahi engelleyecek daha kısıtlayıcı bir tarafsızlık düzenlemesi üzerine karar verecek.

Girişim, İsviçre'nin askeri bir saldırı altında olmadığı veya saldırı yakın olmadığı sürece, herhangi bir askeri veya savunma ittifakına katılmaması veya bu tür bir ittifakla işbirliği yapmamasını öngörüyor.

Ayrıca, İsviçre'nin üçüncü ülkeler arasındaki askeri çatışmalara katılmaması veya savaşan devletlere yaptırım uygulamaması isteniyor. İstisnalar arasında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve yaptırımların aşılmasını önlemeye yönelik önlemler yer alıyor.

İsviçre'nin, arabulucu rolünde tarafsızlığını lehine kullanması da girişimin hedefleri arasında yer alıyor.

Girişimin kabul edilmesi halinde, ekonomik yaptırımlardan uluslararası askeri işbirliklerine kadar ülkenin uluslararası alandaki hareket alanında önemli ölçüde değişim yaşanabilecek.

Hükümet girişime karşı çıkıyor

Federal Hükümet ve Parlamento, 27 Eylül'de halkın oyuna sunulacak girişimin reddedilmesini istiyor.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, başkent Bern'de düzenlediği basın toplantısında, anayasal düzeyde daha katı bir tarafsızlık anlayışının İsviçre'nin hareket alanını daraltacağını savundu.

İsviçre'nin anayasal değişikliğe ihtiyaç duymadan da tarafsızlığını koruyabileceğini belirten Cassis, hızla değişen uluslararası krizlere karşı ülkenin esnek hareket edebilmesi gerektiğini kaydetti.

Cassis, tartışmanın İsviçre'nin tarafsız kalıp kalmayacağı üzerinden yürütülmemesi gerektiğini de savunarak, asıl konunun, ülkenin anayasasına katı ve değişmez bir tarafsızlık anlayışının yerleştirilip yerleştirilmeyeceği olduğuna dikkati çekti.

İsviçre'nin 180 yılı aşkın süredir tarafsızlık politikasını uyguladığını anımsatan Cassis, bu politikanın başarısının katılık nedeniyle sağlanmadığını ve ülkenin çıkarlarına göre pragmatik biçimde uygulanmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

İsviçre'nin tarafsızlık politikası

İsviçre'nin tarafsızlığı, 1848'den bu yana Federal Anayasa'da yer alıyor. Güvenliğini, bağımsızlığını ve refahını korumak için tarafsızlığını kullanan ülkede bu durum arabuluculuk faaliyetlerine yardımcı oluyor.

Güvenliğini güçlendirmek için diğer ülkelerle işbirliği yaparken, bazı yaptırımlara katılarak "uluslararası düzeni desteklemeyi" hedefleyen İsviçre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını büyük ölçüde benimsemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hükümet, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Tarafsızlık Referandumu - Son Dakika

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