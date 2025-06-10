İsviçre'den Gana'ya 77 Milyon Dolarlık Hibe - Son Dakika
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İsviçre'den Gana'ya 77 Milyon Dolarlık Hibe

10.06.2025 23:15
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İsviçre, Gana'nın ekonomik büyümesini desteklemek için 77 milyon dolarlık hibe programı başlattı.

İsviçre, Gana'nın ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla 77 milyon dolarlık hibe programı başlattı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İsviçre, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) aracılığıyla, Gana'nın ekonomisinin geleceğe yönelik büyümesi için dört yıllık işbirliği programının parçası olarak 77 milyon dolarlık bir hibe açıkladı.

SECO tarafından yürütülecek olan dört yıllık işbirliği programı, ülkenin dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Programın tanıtım toplantısında konuşan İsviçre'nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, İsviçre'nin Gana ile uzun süredir devam eden ortaklığına vurgu yaptı.

Giger, "Gana'nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim." dedi.

İsviçre ve Gana, uzun yıllara dayanan ticaret, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği geçmişine sahip. Bu yeni hibe programının, ikili ilişkileri derinleştirerek Gana'da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İsviçre, Güncel, Dünya, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'den Gana'ya 77 Milyon Dolarlık Hibe - Son Dakika

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