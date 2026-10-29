İsviçre, Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki diplomatik ofisini yeniden açtı - Son Dakika
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İsviçre, Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki diplomatik ofisini yeniden açtı

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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ülkesinin Pyongyang'daki diplomatik ofisini yeniden açtığını duyurdu. Cassis, bunu Kuzey Kore ile doğrudan diyaloğu güçlendirmede somut adım olarak nitelendirip diyaloğun bölgede barış ve istikrar için temel unsur olduğunu belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ülkesinin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki diplomatik ofisini yeniden açtığını belirterek, bunun Kuzey Kore ile doğrudan diyaloğu güçlendirmek adına somut bir adım olduğunu ifade etti.

Cassis, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin Pyongyang'daki varlığında yeni bir dönemin başladığına işaret eden Cassis, "İsviçre diplomatik ofisinin resmen yeniden açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomatik ofisin yeniden açılmasını doğrudan diyaloğu güçlendirme yolunda somut bir adım olarak nitelendiren Cassis, açılış için Pyongyang'a geldiğini belirterek, "Diyalog, bölgedeki barış ve istikrar için temel bir unsur olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
Kuzey KorePyongyangPolitikaİsviçreGüncelDünyaSon Dakika

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