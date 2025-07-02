İsviçre'nin F-35A Alımında Fiyat Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsviçre'nin F-35A Alımında Fiyat Krizi

02.07.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, ABD'nin F-35A uçakları için talep ettiği fiyat artışını sert şekilde eleştiriyor.

İsviçre'nin ABD'den sipariş ettiği F-35A savaş uçakları için sözleşmede öngörülen sabit fiyatın Washington yönetimi tarafından artırılmaya çalışılması tartışmalara neden oldu.

İsviçre, 2022'de ABD'den F-35A tipi savaş jeti satın almak için anlaşma imzalamasına rağmen iki ülke arasında Washington'un fiyat artışı talebi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sorunlar yaşanıyor.

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 adet F-35A temin etmek için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı ancak Washington yönetimi, artan enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etti.

Kamu yayıncısı Swiss Broadcasting Corporation bünyesindeki Swissinfo'nun haberinde, İsviçre hükümetinin ABD'nin bu niyeti nedeniyle yeni fiyatın yaklaşık 1,7 milyar dolar artabileceği tahmininde bulunduğu belirtildi.

İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Bakanlık, anlaşmazlık çözülemezse İsviçre'nin alımı iptal edebileceğini bildirdi.

İsviçre Savunma Tedarik Kurumu Armasuisse'nin Başkanı Urs Loher de "Sözleşme sözleşmedir. F-35A savaş uçaklarının tedariki için açıkça belirtilen sabit fiyata rağmen aniden farklı gerçeklikle karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

İsviçreli milletvekilleri sert eleştirilerde bulundu

İsviçre'de birçok siyasi partiden milletvekilleri, F-35A'larda fiyat artırımına gidilmesini sert şekilde eleştiriyor.

Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili Fabian Molina, sosyal medya platformu Bluesky üzerinden yaptığı açıklamada, F-35 anlaşmasının kabul edilmesi için "yalan ve aldatmacalar" kullanıldığını belirtti.

Molina, anlaşmayı eleştirenlerin "susturulduğunu", vatandaşların "milyarlarca zarara uğratıldığını" kaydetti.

Yeşil Liberal Parti'den milletvekili Corina Gredig, yürütmenin başındaki Federal Konsey'in ABD'ye "boyun eğmemesi" gerektiğini ifade etti.

Gredig, sözleşmenin hazırlanma sürecinde eksiklikler olduğunu kaydederek, Federal Denetim Ofisinin talep ettiği uyuşmazlık çözüm mekanizmasının anlaşmada bulunması gerektiğini dile getirdi.

İsviçre Halk Partisi (SVP) milletvekili ve partinin güvenlik politikası uzmanı Mauro Tuena, ABD'nin aniden sözleşmedeki fiyatlandırmaya karşı çıktığını ve bunun "zor bir başlangıç noktası" olduğunu söyledi.

Radikal Parti milletvekili Peter Schilliger, maliyeti en aza indirmek için çalışma yapılmasını talep ederek, "muhtemelen (ABD'ye karşı) bazı tavizlerin" gerekli olacağı yorumunu yaptı.

Hristiyan demokrat görüşteki Merkez Parti milletvekili Marianne Binder-Keller, ülkesinin savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu ancak hükümetin önceden anlaşılmış fiyatta ısrarcı olmasının "doğru olacağını" belirtti.

?"Maliyet fiyaskosu"

SVP partisinden yapılan açıklamada, ABD'nin fiyat artırma niyeti "maliyet fiyaskosu" olarak nitelendirilerek bunun "utanç verici" olduğu bildirildi.

Federal hükümetin eleştirildiği açıklamada, "Görünüşe göre Federal Konsey ve yetkilileri sabit fiyatlı adil sözleşme yapmaktan aciz." ifadesi kullanıldı.

Temsilciler Meclisinin denetim komisyonundan soruşturma kararı

İsviçre Temsilciler Meclisinin denetim komisyonu, sabit fiyat konusundaki anlaşmazlığın ön plana çıkacağı soruşturma yürütmeye karar verdi.

Meclisten yapılan açıklamada, soruşturmanın F-35A anlaşması hakkında 2022'de yürütülen incelemenin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Komisyon, sabit fiyatla ilgili uzman görüşlerine başvuracak, hükümetin anlaşma hakkında denetim makamları ve kamuoyuna sağladığı bilgileri inceleyecek.

Anketlere göre İsviçrelilerin üçte ikisi F-35 alımına karşı

İsviçre'de yapılan anketler, halkın büyük çoğunluğunun F-35 alımına karşı çıktığını gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Leewas tarafından nisanda 35 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan ankette, F-35 alımına karşı çıkanlar üçte iki çoğunluğu oluşturdu.

Ülkede F-35 alımına karşı "F-35'i Durdur İttifakı" öncülüğünde düzenlenen imza kampanyasında da 42 bin 500'den fazla imza toplandı.

F-35'i Durdur İttifakı öncülerinden Sosyalist Parti yöneticisi Pierre-Alain Fridez, yaptığı açıklamada, "Federal Konsey, imzaların geçerliliğini kabul etse de F-35 alımıyla ilgili riskler konusunda samimi siyasi tartışma yapılmasını, bu uçağın alımının oluşturacağı sınırsız sorunlar listesi hakkındaki uyarılarımıza rağmen engelliyor." ifadesini kullandı.

İsviçre'de 2022'de F-35 alımının referanduma götürülmesi için gerekli olan 100 bin imzadan fazlası toplanmış olmasına rağmen Savunma Bakanlığı, ABD ile imzalanacak sözleşme tarihi yaklaştığından referandum düzenlemeye yeterli zaman kalmadığını ileri sürerek bu girişimi engellemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'nin F-35A Alımında Fiyat Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Napoli’de olay Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Türkiye’de en çok köye sahip il belli oldu Türkiye'de en çok köye sahip il belli oldu
Fenerbahçe Beko’da yeni bir ayrılık daha Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1900 okul kapatıldı
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı

13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
13:01
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
20:18
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı
20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
19:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
19:07
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
19:01
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
18:39
Trump, Elon Musk’ı sınır dışı etmekle tehdit etti
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti
18:33
Beşiktaş’ın yeni yıldızı Abraham İstanbul’a geldi İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Abraham İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
18:26
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
18:25
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı
18:19
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde harekatı
Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı
18:11
FIFA’dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler’e övgü
FIFA'dan dev maç öncesi Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 14:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsviçre'nin F-35A Alımında Fiyat Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.