İsviçre PESCO'ya Katılacak

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İsviçre'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine katılmak için gerekli koşulları sağladığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin ortak savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı kapsamında İsviçre'nin PESCO'ya dahil olmak için genel koşulları karşıladığını ve projeye önemli bir katma değer sağlayacağını teyit eden bir karar alındı.

İsviçre'nin Eylül 2024'teki başvurusuna istinaden alınan karar kapsamında, proje koordinatörü Hollanda'ya, katılım başvurusu yapan İsviçre'yi resmi olarak davet etme yetkisi verildi.

PESCO projelerine katılacak üçüncü ülkelerin bazı şartları karşılaması isteniyor. Bunlar arasında, bu ülkelerin AB'nin güvenlik ve savunma çıkarlarıyla çatışmaması, projeye katma değer sağlayabilmesi ve gizli bilgilerin karşılıklı paylaşılmasına imkan tanıyan anlaşma yapması yer alıyor.

Kanada, Norveç ve ABD 2021'de, İngiltere 2022'de projeye katılmaya davet edilmişti.