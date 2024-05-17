İsviçre, Refah'taki saldırıdan endişe duyuyor - Son Dakika
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İsviçre, Refah'taki saldırıdan endişe duyuyor

İsviçre, Refah\'taki saldırıdan endişe duyuyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik geniş çaplı saldırının ciddi insani sonuçlar doğurabileceği endişesiyle hareket ediyor. Taraflara acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların ihtiyaç sahibi tüm sivillere ulaşması çağrısı yapılıyor.

17.05.2024 19:01
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İsviçre, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik geniş çaplı saldırının doğurabileceği ciddi insani sonuçlar için büyük endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "İsviçre, Refah'ta ciddi insani sonuçlar doğurabilecek geniş çaplı bir saldırıdan büyük endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Taraflara acilen ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılan paylaşımda, insani yardımların ihtiyaç sahibi tüm sivillere ulaşması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 7 Mayıs'ta Refah bölgesine kara saldırısı başlatmıştı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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