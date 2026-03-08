İsviçre Savunma Bakanı'ndan Saldırılara Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre Savunma Bakanı'ndan Saldırılara Eleştiri

08.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Savunma Bakanı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Pfister, İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesine, ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'a saldırıda yer alan devletleri eleştiren Pfister, "ABD ve İsrail, İran'a havadan saldırdı. Bunu yaparak, İran gibi onlar da uluslararası hukuku ihlal etti." ifadelerini kullandı.

"Federal Konsey, İran'a yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bize göre, bu şiddet yasağının ihlalidir." diyen Pfister, sivil halkı korumak için tüm taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu."

Pfister, İsviçre'de terör saldırısı riski olduğunu hatırlatarak, "Öte yandan savaş, bize de ulaşacak bir mülteci dalgasını tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin İran'ın uzun menzilli füzeleri tarafından doğrudan tehdit edildiğine inanmadığını belirten Pfister, dolaylı olarak hasarı da göz ardı etmediğini vurguladı.

Pfister, güvenliğe askeri bakış açısının yanı sıra kapsamlı şekilde yaklaşmak istediklerinin altını çizdi. Orduya ek olarak, polis ve istihbarat servislerinin de güvenlikte önemli rol oynadığına işaret eden Pfister, "Bunun için daha fazla kaynağa ihtiyacımız olduğunu halkın anlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Pfister, savunma sistemlerinin eksikliğinin özellikle endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda uzun menzilli saldırılara karşı kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

ABD - İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsviçre, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre Savunma Bakanı'ndan Saldırılara Eleştiri - Son Dakika

İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:23:42. #7.12#
SON DAKİKA: İsviçre Savunma Bakanı'ndan Saldırılara Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.