İtalya, Alıkonulan Aktivistler İçin İsrail'e Çağrı Yaptı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistlerinin bir an önce serbest bırakılmasını istediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, filodan alıkonulan ilk aktivist grubunun İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülmeye başlandığı belirtilerek "İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İtalyan vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamak ve İtalya'ya dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla Aşdod Limanı'ndaki İsrail makamlarıyla temas halinde. Aktivistlerin önce kimlik tespiti için bir merkeze götürülmesi, ardından ülkelerine dönmelerine imkan sağlanması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Tajani'nin, gece boyunca İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile birkaç kez temas kurduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tajani, aralarında bir İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi ile bir gazetecinin de bulunduğu İtalyan vatandaşlarının serbest bırakılması ve mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılabilmeleri konusunda ısrar etti. Bakan Tajani, her bir aktivistin güvenliğinin ve haklarının korunması gerektiğini vurguladı."

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.