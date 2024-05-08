İtalya Başbakanı Meloni, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Güney Kanadı Sınamalarını Ele Aldı - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Güney Kanadı Sınamalarını Ele Aldı

İtalya Başbakanı Meloni, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Güney Kanadı Sınamalarını Ele Aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Roma'da bir araya gelerek ittifakın güney kanadındaki sınamaları ele aldı. Meloni, NATO Stratejik Konsepti'nde öngörülen Avrupa-Atlantik güvenliğine uyumlu olarak, güney kanadındaki sınamalara karşılık somut kararlar alınmasını talep etti.

08.05.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Roma'da bir araya gelerek ittifakın güney kanadındaki sınamaları ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin merkezinde, temmuzda Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Atlantik gündemindeki güncel konuların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, özellikle NATO Stratejik Konsepti'nde öngörülen Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin 360 derecelik yaklaşımla uyumlu olarak, güney kanadındaki sınamalara karşılık Washington'da somut kararlar alınmasına dair İtalya'nın beklentisini yinelediği kaydedildi.

İtalyan basını, iki isim arasında yaklaşık 1 saat süren görüşmede Meloni'nin, NATO'nun güney kanadına dikkati çektiğini yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Güney Kanadı Sınamalarını Ele Aldı - Son Dakika

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