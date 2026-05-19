Roma Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs Coşkusu

19.05.2026 17:32
İtalya Roma Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, Türk öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Büyükelçi Ülgen, gençlere seslenerek bayramın önemini vurguladı.

İtalya'da Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde bu ülkede eğitim ve öğretimlerini sürdüren Türk öğrencilerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in büyükelçilik konutunun bahçesinde ev sahipliği yaptığı ve Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliğinin katkılarıyla bayram etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından, İtalya'da yaşayan Türk opera sanatçısı mezzosoprano Ayşe Ece Güneşşen İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Etkinlikte, Atatürk'ün "Gençliğe Hitabesi" Selim Ülgen tarafından okundu.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, burada yaptığı konuşmada, bu bayramı gençlerle Roma'daki Türk toprağı olan büyükelçilik bünyesinde kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında "Nutuk"tan pasajlar okuyup, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor şartlar altında kurulduğunu anlatan Büyükelçi, "Her birinizin bu bilinçle, bu ruhla, bu inançla, bu vatana sahip çıkacağına ben inanıyorum. Bu vesileyle bayramımız kutlu olsun." dedi.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı da bugün İtalya'da yaklaşık 11 bin Türk öğrenci bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu oldukça güçlü bir sayı ve her geçen gün artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bozdağlı, Türk iş insanlarının ve firmalarının son dönemde İtalya'da faaliyetlerini artırmasının, bu ülkede eğitim gören Türk öğrenciler için de önemli olduğunu belirterek, "Bu durum bizler için son derece kıymetlidir. Böylelikle Türk öğrencileri ve mezunları burada daha fazla fırsat bulabilecek, daha aktif ve daha güçlü olabilecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, TÜRKONFED olarak İtalya'da Genç TÜRKONFED İtalya yapılanmasını kurduklarını ifade etti.

Büyükelçilikteki etkinliğin bir bölümüne ayrıca, 5-7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin Roma'da yarın yapılacak panellere katılacak Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat da katıldı.

Etkinlikte, Berk Çiftpınar, Halil Emre Sağlam ve Cem Sert'ten oluşan "Alaturka Band" orkestrası ile DJ Hakan Dalgıç, müzikleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. İtalya'da yaşayan gençlerden Lara Sözer de "Memleketim" şarkısı eşliğinde solo modern dans gösterisi sundu.

Büyükelçilikteki programda öğrencilere geleneksel Türk kahvaltısından lezzetler ile Türk çayı ikram edildi.

Kaynak: AA

