İtalya\'da 8 bölgede aşırı hava koşulları nedeniyle \'sarı\' uyarı verildi

İtalya'da 8 bölgede aşırı hava koşullarının yol açabileceği tehlike nedeniyle "sarı" uyarı verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sivil Savunma Kurumu, ülkede etkili olan rüzgar ve kar yağışının yol açabileceği tehlikeli hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Kurum, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardunya ve Sicilya bölgeleri için "sarı" uyarı verdi.

Ülkede aşırı hava olayları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

"Sarı" uyarı, maksimum uyarı seviyesi olan "kırmızı"dan iki kademe aşağıda yer alıyor.