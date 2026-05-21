İtalya'da Ankara NATO Zirvesi Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da Ankara NATO Zirvesi Paneli

21.05.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı, İtalya'da 'Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı' paneli düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İtalya'da "Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" paneli düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığınca bazı NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliğiyle icra edilen bu programlar serisinin ilki 3-4 Mart'ta Madrid'de, ikincisi 11 Mart'ta Paris'te, üçüncüsü 18-19 Mart'ta Londra'da, dördüncüsü 11 Mayıs'ta Varşova'da ve beşincisi 14 Mayıs'ta Washington'da düzenlendi.

Program serisinin altıncısı ise bugün The Istituto Affari Internazionali (I.A.I) işbirliğiyle Roma'da gerçekleştirildi.

"Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" panelinin moderatörlüğünü I.A.I Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Programı Başkanı Dr. Maria Luisa Fantappie ve I.A.I Savunma, Güvenlik ve Uzay Programı Başkanı Dr. Alessandro Marrone'un üstlendiği programda, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, Ankara Zirvesi öncesi uluslararası sistemin geçirdiği değişim ve karşılaşılan zorluklar, NATO'nun Ukrayna Savaşı sürecinde benimsediği tutum ile güney kanadındaki mevcut durumu, NATO'nun geleceği, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE), Filistin ve İran'da son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Programa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülger, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi İlqar Muxtarov ve Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Ankara NATO Zirvesi Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:27:59. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'da Ankara NATO Zirvesi Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.