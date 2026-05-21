İtalya'da Ankara NATO Zirvesi Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İtalya'da "Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" paneli düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığınca bazı NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliğiyle icra edilen bu programlar serisinin ilki 3-4 Mart'ta Madrid'de, ikincisi 11 Mart'ta Paris'te, üçüncüsü 18-19 Mart'ta Londra'da, dördüncüsü 11 Mayıs'ta Varşova'da ve beşincisi 14 Mayıs'ta Washington'da düzenlendi.

Program serisinin altıncısı ise bugün The Istituto Affari Internazionali (I.A.I) işbirliğiyle Roma'da gerçekleştirildi.

"Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" panelinin moderatörlüğünü I.A.I Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Programı Başkanı Dr. Maria Luisa Fantappie ve I.A.I Savunma, Güvenlik ve Uzay Programı Başkanı Dr. Alessandro Marrone'un üstlendiği programda, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, Ankara Zirvesi öncesi uluslararası sistemin geçirdiği değişim ve karşılaşılan zorluklar, NATO'nun Ukrayna Savaşı sürecinde benimsediği tutum ile güney kanadındaki mevcut durumu, NATO'nun geleceği, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE), Filistin ve İran'da son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Programa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülger, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi İlqar Muxtarov ve Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov ile çok sayıda davetli katıldı.