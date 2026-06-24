İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor

24.06.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika kökenli aşırı sıcaklar İtalya'da bir kişinin ölümüne ve müze kapanmalarına neden oldu.

İtalya'da yaklaşık bir haftadır süren Afrika kaynaklı aşırı sıcakların, ülkenin kuzeyinde bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğlen saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.

Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak hava ve etkilerine dair dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ülkede bugün en yüksek sıcaklık 36 derece olarak kaydedilirken, hava sıcaklığının yarın 37 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yüksek sıcaklıklar, Floransa'daki ünlü müzenin klima sistemini bozdu

Ülke genelindeki aşırı sıcaklıklar, klima arızaları ve elektrik kesintilerine neden olmaya devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen müzelerinden, Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nin, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle havalandırma sisteminde teknik arıza yaşandığı ve bu sebeple bilet satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Teknik ekiplerin, müzede klima sistemindeki arızayı gidermek için çalıştığı ve gün boyunca girişlerin sınırlandırılması, bilet satışının askıya alınması nedeniyle müze önünde uzun sıraların oluştuğu kaydedildi.

Aşırı sıcaklar dolayısıyla klimalara yüklenilmesi önceki günlerde Torino kentinde de geçici elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, Ekonomi, Güncel, Afrika, İtalya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
İtalya’nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 20:15:29. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.