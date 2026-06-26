İtalya'da Aşırı Sıcaklar Kırmızı Alarm Verdi - Son Dakika
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İtalya'da Aşırı Sıcaklar Kırmızı Alarm Verdi

26.06.2026 19:30
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Afrika kökenli sıcak hava dalgası, İtalya'nın 18 kentinde kırmızı alarm ile günlük yaşamı etkiliyor.

İtalya genelinde yaklaşık bir haftadır görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, birçok kentte "kırmızı" alarm durumunun sürmesine ve günlük hayatın da olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Bari ve Cenova olmak üzere 18 kenti yarın için de bu kapsama aldı.

İtalya Acil Servis Derneğinin (SIMEU) tahminlerine göre, Avrupa'da ortalama sıcaklıkların çok üzerinde seyreden olağanüstü sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya'daki büyük şehirlerde acil servise başvuranların sayısında yüzde 10-15'lik artış yaşandı.

"Kırmızı" alarm verilen yerlerden başkent Roma'da da sıcak hava, günün en sıcak saatleri olan 11.00-18.00'de dışarıda olanlara zor anlar yaşattı.

Özellikle sıcak altında çalışan işçiler ile Roma'yı gezmeye gelenlerin, sıcak havadan bunaldıkları ve kentteki tarihi çeşmelerden akan sularla serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

Başkentin merkezinde bulunan hayvanat bahçesindeki hayvanlara da sıcaktan etkilenmemeleri için buzlu gıdalar verildi, havuza girmeleri sağlandı.

Roma'da termometreler öğle saatlerinde 36-37 dereceyi gösterdi.

Ülke genelinde aşırı sıcakların 28-29 Haziran'da 40 dereceyle zirve noktasına ulaşması ve gelecek hafta biraz düşeceği tahminleri yapılıyor.

İtalya'da şu ana kadar son bir haftada 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği basına yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Aşırı Sıcaklar Kırmızı Alarm Verdi - Son Dakika

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