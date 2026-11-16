İtalya'da bazı okullara yeni bomba tehdidi e-postaları gönderildi, tahliye yapılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İtalya'da bazı okullara yeni bomba tehdidi e-postaları gönderildi, tahliye yapılmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İtalya'da geçen hafta binlerce okula gönderilen asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün bazı okullara yeni bomba ve zehir tehdidi e-postaları ulaştı. İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca somut tehlike bulunmadığı için hiçbir okul tahliye edilmedi.

İtalya'da geçen hafta binlerce okula gönderilen ve asılsız olduğu belirlenen bomba ihbarı e-postalarının ardından bugün de bazı okullara benzer tehdit içerikli e-postalar gönderildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerindeki okullara yeni bomba tehditleri içeren e-postalar ulaştı.

Son günlerde gönderilen benzer e-postalarda da görülen, Mikhail Andropov'un baş harflerinden oluşan M.A. imzalı mesajda, "Binanıza patlayıcı bir düzenek yerleştirmek ve bunu aktif hale getirmek üzere az önce görevlendirildim. Patlama 40 dakika içinde gerçekleşecek." ifadeleri yer aldı.

Başka bir tehdit içerikli e-postada ise "Yemekhanenizde bir çalışanı işe aldık, o da zehirli bir karışımı yemeklere kattı. Taleplerimizi görmezden geldiniz ve bu gerçekten utanç verici." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının geçen hafta gönderilen tehdit e-postalarının asılsız çıkmasının ardından yayımladığı, somut tehlike bulunmayan durumlarda okulların tahliye edilmemesini öngören genelge doğrultusunda hiçbir okulda tahliye işlemi yapılmadı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de okullara yönelik bomba ihbarları konusunu bugün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme getirdi.

Tajani, toplantıda söz konusu ihbarların asılsız olduğunu ve kaos yaratma amacıyla gönderildiğini belirtti.

Ülkede geçen hafta binlerce okula gönderilen ve sonradan asılsız olduğu anlaşılan tehdit e-postaları nedeniyle okulların tahliye edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı bu konuda bir genelge yayımlamıştı.

Genelgeye göre, somut bir tehlike belirtisi bulunmaksızın yalnızca toplu bir e-posta yoluyla tehdit alınması durumunda binalar tahliye edilmeyecek. Gerçek bir risk bulunduğunu gösteren somut ve özel kanıtların varlığı halinde ise tahliye kararı alma yetkisi okulun bulunduğu ilin valisine ait olacak.

Kaynak: AA
DiplomasiGüvenlikPolitikaİtalyaEğitimGüncelTerörDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:58:59. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da bazı okullara yeni bomba tehdidi e-postaları gönderildi, tahliye yapılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android