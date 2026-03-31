İtalya'da Bebek Doğumları Düşüyor

31.03.2026 21:19
2025'te İtalya'da 355 bin bebek doğdu, doğurganlık oranı 1,14'e düştü. Nüfus yaşlanıyor.

İtalya'da 2025 yılında 355 bin civarında bebek dünyaya gelirken, bu sayının doğurganlıktaki düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği bildirildi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkedeki demografik duruma ilişkin geçen yıla ait geçici verileri paylaştı.

ISTAT'ın açıklamasında, 2025'te ülkede 355 bin bebeğin dünyaya geldiği, bunun da 2024'e nazaran yüzde 3,9'luk düşüşe denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, toplam doğurganlık oranının kadın başına ortalama 1,14 çocuğa düştüğü kaydedildi.

Ülkede geçen yıl toplam 652 bin kişinin hayatını kaybettiği kayda geçti.

Diğer taraftan, 31 Aralık 2025 itibarıyla ülkedeki yerleşik nüfusun da 58 milyon 942 bin 828 olduğu ve geçen yıla göre bu sayının stabil kaldığı bildirildi.

Ülkede yerleşik yaklaşık 5,5 milyon yabancı nüfus olduğu, bunun toplam nüfusun yüzde 9,4'üne tekabül ettiği belirtildi.

İtalya'da 2024 yılında doğurganlık oranı kadın başına 1,18'di.

Ülke basını da doğum sayısının düşüklüğüne dikkati çekerek, nüfusun 14,8 milyonunun 65 yaş üstü olmasının da İtalya'yı, Avrupa Birliği (AB) içinde "en yaşlı ülke" konumuna getirdiğini yazdı.

Ülkede, 576 bin bebeğin dünyaya geldiği 2008'den bu yana doğum sayıları, düzenli bir düşüş eğiliminde olan İtalya'da, 3,5 yıldır iktidardaki Başbakan Giorgia Meloni, daha önce bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, doğum oranlarındaki düşüşü tersine çevirmenin kendileri için "mutlak bir öncelik" olduğunu belirtmiş ve hükümeti ailelere yönelik destek önlemleri ile çalışan annelere gelir durumuna göre sağlanan vergi indirimleri uygulamaya koymuştu.

Kaynak: AA

