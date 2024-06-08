İtalya'da Çan Kulesinde Fenalaşan Kişi Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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İtalya'da Çan Kulesinde Fenalaşan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

İtalya\'da Çan Kulesinde Fenalaşan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

İtalya'nın Crema kentinde bulunan katedralin çan kulesinde fenalaşan bir kişi, itfaiye helikopteriyle havadan düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 59 yaşındaki ziyaretçi, çan kulesine çıktığında fenalaşması üzerine itfaiye ekipleri havadan kurtarma operasyonu düzenledi. İtfaiye eri, helikopterle kuleye indirilerek hastayla birlikte helikoptere çekildi. Kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

08.06.2024 21:21
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İtalya'nın kuzeyindeki Crema kentinin katedralinin çan kulesinde fenalaşan kişi, itfaiye helikopteriyle havadan düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Crema Katedrali'ni ziyaret eden 59 yaşındaki kişi, 60 metre yüksekliğindeki çan kulesine çıktığında fenalaştı.

Bu kişinin geldiği yoldan aşağı inmesi mümkün olmadığı için İtalyan itfaiyesi havadan kurtarma operasyonu düzenledi.

İtfaiye, helikopterle çan kulesine yaklaşarak bir itfaiye erini halatla kuleye indirdi. İtfaiye eri, hastayla beraber helikoptere çekildi.

Haberde, helikopter yardımıyla kurtarılan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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