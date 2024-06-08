İtalya\'da Çan Kulesinde Fenalaşan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

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İtalya'nın kuzeyindeki Crema kentinin katedralinin çan kulesinde fenalaşan kişi, itfaiye helikopteriyle havadan düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Crema Katedrali'ni ziyaret eden 59 yaşındaki kişi, 60 metre yüksekliğindeki çan kulesine çıktığında fenalaştı.

Bu kişinin geldiği yoldan aşağı inmesi mümkün olmadığı için İtalyan itfaiyesi havadan kurtarma operasyonu düzenledi.

İtfaiye, helikopterle çan kulesine yaklaşarak bir itfaiye erini halatla kuleye indirdi. İtfaiye eri, hastayla beraber helikoptere çekildi.

Haberde, helikopter yardımıyla kurtarılan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.