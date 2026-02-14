İtalya'da Demiryolu Sabotajları Devam Ediyor

İtalya'da başkent Roma yakınlarında yüksek hızlı tren hatlarının da geçtiği demir yollarına bu sabah yapılan sabotaj nedeniyle tren seferlerinde gecikme ve aksaklıkların yaşandığı bildirildi.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk gün müsabakalarının yapıldığı 7 Şubat'ta Bologna ve Pesaro kentlerinde demir yollarına yönelik bazı sabotaj eylemleri yapılan ülkede, bu sabah üçüncü bir hadise yaşandı.

Ulusal basındaki haberlerde, İtalya Devlet Demir Yolları (FS) teknik ekiplerinin, bu sabah Roma-Napoli hattında Salone ve Labico mevkileri arasında bir anormallik tespit ettiği ve duruma müdahale ettiği belirtildi.

Teknisyenlerin, hattaki tren trafiğini kontrol eden kabloları içeren tünellerde, hasar ve bazı kabloların yandığını tespit ettiği aktarıldı.

Benzer bir durumun, Roma-Floransa demir yolu hattında da olduğu ve burada da Tiburtina ve Settebagni mevkileri arasında yaşandığı dolayısıyla seferlerde aksaklıkların meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu sabotaj sebebiyle Roma-Napoli ve Roma-Floransa hatlarında ciddi gecikmelerin ve aksaklıkların yaşandığı bildirildi.

Olayların nedeninin soruşturulduğu, bu soruşturma tamamlanmadan teknisyenlerin, altyapıyı eski haline getirmek üzere müdahale edebileceği kaydedildi.

"Teyakkuzu ve denetimleri artırdık"

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, bugünkü sabotaj eyleminin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bunlar işçilere ve İtalya'ya karşı işlenmiş nefret dolu suç eylemleridir. Bu suçluları ortadan kaldırmak için teyakkuzu ve denetimleri artırdık ve kimsenin insanların hayatını riske atan suç eylemlerini küçümsememesini veya haklı göstermemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede geçen hafta da özellikle kış olimpiyatlarının yapıldığı kuzey bölgelere yakın Bologna ve Pesaro'da iki sabotaj girişimi olmuş ve bunlar demir yolu ulaşımında iki saati aşan gecikmelere yol açmıştı.

Adli makamların soruşturma başlattığı sabotaj eylemlerini, "Sottobosko.noblogs" isimli bir blogda, "Olimpiyatları ateşe verin" başlığıyla yayımlanan mesajı paylaşan anarşist bir grup üstlenmişti.