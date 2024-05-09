İtalya\'da Doğum Oranlarındaki Düşüş Protesto Edildi

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İtalya'da son yıllarda istikrarlı şekilde düşüş gösteren doğum oranlarına yönelik durumu ele almak üzere yapılan yıllık konferans, kürtaj hakları aktivistlerinin, Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın konuşmasını protesto etmesi sebebiyle olaylı şekilde başladı.

Ülkede, 2008'den bu yana kademeli şekilde düşen doğum oranını tersine çevirmenin ele alındığı ve bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiği konferansın ilk gününde, kürtaj karşıtı görüşleriyle bilinen Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın konuşması, kürtaj hakları aktivistlerince protesto edildi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) önde gelen ismi olan Roccella, konuşmasını yapacağı sırada salonda bulunan bir grup aktivist, "Benim bedenim" yazılı dövizler açarak ve slogan atarak, Bakan'ın konuşmasını engellemeye çalıştı.

Bakan Roccella, başta konuşma yapmayı denese de bundan vazgeçerek salonu terk etti.

Başbakan Meloni, Roccella'nın yaşadığı bu olaya X platformundan yaptığı paylaşımda, "Artık 'yeter' demenin zamanı geldi." yazarak tepki gösterdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da paylaştığı mesajında, Bakan Roccella'ya dayanışmasını ifade ederek, farklı düşünenleri susturmanın İtalyan anayasasının ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Bakan Roccella, daha sonra Facebook hesabından, "ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'dan, kendisine bugün uygulanan sansür nedeniyle dayanışma beklediğini" ifade etti.

Ülkede bir süredir kürtajla ilgili tartışmalar farklı gerilimlere sahne oluyor

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının, geçen ay parlamentodan geçirdiği kürtaj karşıtlarının, kliniklerde gebeliklerini sonlandırmak isteyen kadınlarla görüşmesine imkan tanıyan yasa nedeniyle ülkede bir süredir kürtajla ilgili tartışmalar farklı gerilimlere sahne oluyor.

Konferansın yarınki oturumuna, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da katılması bekleniyor.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Bu sayıyla, ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında düşüş gösterdi.