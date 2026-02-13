İtalya'da Heyelan: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
İtalya'da Heyelan: 1 Ölü, 2 Yaralı

13.02.2026 19:55
İtalya'da şiddetli yağışlar heyelan yarattı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İtalya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülke genelinde soğuk ve şiddetli yağışlı olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün akşam saatlerinde başkent Roma yakınlarındaki Formello beldesinde bir tepe yamacında bulunan bir apartman, şiddetli yağışların neticesinde oluşan heyelandan etkilendi.

Söz konusu apartmandaki 58 yaşındaki bir erkek, heyelan nedeniyle bina üzerine düşen kayanın altında kalarak can verdi. Olayda 2 kişi de yaralandı.

Bu arada aşırı yağışlar, ülkenin güneyinde Calabria Bölgesi'ndeki Cosenza vilayetinden geçen Busento ve Crati nehirlerinin yer yer taşmasına ve bu nehirlerin çevresindeki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Sel nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşları da itfaiye kurtardı.

Diğer yandan, İtalya Sivil Savunma Birimi de yarın için ülkenin orta ve güneyindeki bölgelere yönelik en yüksek ikinci alarm seviyesi olan "turuncu" kodlu uyarı yaparak, söz konusu yerlerdeki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, İtalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
