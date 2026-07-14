İtalya'da Ndrangheta Operasyonu: 79 Gözaltı

İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria kentinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 79 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Reggio Calabria Cumhuriyet Savcılığı Mafya ile Mücadele Biriminin soruşturması çerçevesinde, mafya tipi organize suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı, şantaj, soygun ve yasa dışı silah bulundurma ve taşıma gibi suçlar yöneltilen 79 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun Reggio Calabria ve çevresinde faal olan "Ndrangheta" isimli organize suç örgütünün alt çetelerine yönelik olduğu belirtildi.

Soruşturmanın çetelerin, uyuşturucu kaçakçılığından iş insanları ve girişimcilere şantaj yapmaya kadar ekonomik çıkarlarını ortaya çıkardığı ifade edildi.

Başbakan Giorgia Meloni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "500'den fazla güvenlik gücünün düzenlediği büyük operasyonla 79 kişi gözaltına alınarak Ndrangheta'ya ağır bir darbe indirildi. Devlet geri adım atmayacak. Mafyayla mücadele, hükümet için en önemli öncelik olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.