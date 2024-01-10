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İtalya'da Neo-Faşist Grupların Anma Etkinliği Tartışması - Son Dakika
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İtalya'da Neo-Faşist Grupların Anma Etkinliği Tartışması

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, 7 Ocak'taki neo-faşist grupların düzenlediği anma etkinliğine dair suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Etkinlikte yapılan Nazi selamı tartışmalara yol açarken, Başbakan Giorgia Meloni'nin sessiz kalması tepki çekiyor. Muhalefet partileri, neo-faşist grupların lağvedilmesi talebini yineledi.

İtalya\'da Neo-Faşist Grupların Anma Etkinliği Tartışması
10.01.2024 - 23:41,
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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, "Nazi selamı"nın verilmesi dolayısıyla ülkede gündem olan 7 Ocak'taki neo-faşist grupların düzenlediği anma etkinliğine dair 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ülkede, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı çizgideki İtalyan Sosyal Hareketine (MSI) mensup üç genç militanın 7 Ocak 1978'de öldürülmesi dolayısıyla Roma'daki Acca Larentia Caddesi'nde düzenlenen anmada, "Roma selamı" veya "Nazi selamı" olarak da bilinen sağ elin dik ve yatay biçimde kaldırılmasıyla verilen selamlamanın yapılmasının yol açtığı tartışmalar sürüyor.

Söz konusu olay, sol çevreler başta olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekerken, İçişleri Bakanı Piantedosi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde konuya ilişkin bilgi verdi.

Piantedosi, söz konusu anmaya katılanların, yaptıkları faşist selamıyla törenin amacına "ihanet ettiklerini" ifade ederek, "Etkinliğe katılanlar arasında yer alan (neo-faşist grup) CasaPound üyesi 5 kişi hakkında faşizmi övme ve savunma iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu." dedi.

Piantedosi, tartışmaların odağındaki anma etkinliğine katılan diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışıldığını ifade etti.

Başbakan Meloni'nin hadiseye dair sessizliği tepki çekiyor

Siyasete atıldığı ilk yıllarda İtalya'nın faşist dönemine ilişkin sempatisini gizlemeyen, iktidara geldikten sonra yaptığı "faşizm döneminin tarihte kaldığı" açıklamalarıyla partisinin bu dönemle ilişkisine mesafe koymaya çalışan iktidarın büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri ve Başbakan Giorgia Meloni ise pazar günkü olayın ardından sessizliğini koruyor. Meloni'nin sessiz kalması ise muhalefetin tepkisini çekiyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein da parlamentoda yaptığı konuşmada, bu konuya yönelik sessizliğini koruyan Başbakan'a yüklenerek, Meloni'nin bu hadiseyi kınamamasının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Schlein, ayrıca ülkedeki tüm neo-faşist grupların lağvedilmesi talebini yineledi.

Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte de Acca Larentia katliamı anmasındaki faşist selamı hadisesine dair konuşmayan Başbakan Meloni'ye tepki gösterdi. Conte, "anma yapmanın doğru olduğunu ancak burada düzenli biçimde faşist selamı verilmesi hadisesi karşısında kafasını kuma gömen ve tek kelime etmeyen bir Başbakan olduğunu" söyledi.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Avrupa Parlamentosundaki (AP) sosyalistler de İtalya'daki bu son hadise sonrasında ultra sağ ve neo-faşist hareketleri genel kurul takvimine alarak gündeme taşıyacak.

İtalya'da Eylül 2022'deki genel seçimleri kazanarak aynı yıl ekim ayında iktidara gelen Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI'nin köklerinin MSI'ya dayandığı ve FdI'nin logosundaki "alev" figürünün MSI'dan geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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