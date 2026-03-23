İtalya'da Referandumda 'Hayır' Oyları Önde

23.03.2026 18:06
Yargı reformu referandumunda 'Hayır' oyları az farkla önde çıktı, katılım %58,8 olarak belirlendi.

İtalya'da yargı alanında bazı yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliği referandumunda oy verme işlemi tamamlanırken, sandık çıkış anketlerine göre "Hayır" oylarının az farkla önde olduğu görüldü.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı; yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun oylandığı referandumda, iki günlük oy kullanma işlemi tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referandumda, sandıklar oy kullanma işlemine yerel saatle 15.00'te (TSİ 17.00) kapatıldı ve oy sayım işlemine geçildi.

Bakanlık verilerine göre, referanduma katılım oranı yüzde 58,8 olarak gerçekleşti.

İtalyan basınının paylaştığı resmi olmayan ve ilk sandık çıkış anketleri sonuçlarında, "Evet" ve "Hayır" oylarının birbirine yakın olduğu ancak "Hayır" oylarının az farkla da olsa önde olduğu belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının Rai-Opinio'dan paylaştığı sandık çıkış anketine göre, "Evet" oyları yüzde 47 ile yüzde 51 arasında çıkarken, "Hayır" oyları ise yüzde 49 ila 53 bandında yer aldı.

SKYTG24 kanalının, Youtrend araştırma şirketinden paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, "Evet" oyları yüzde 46,5 ila yüzde 50,5 çıkarken "Hayır" oyları ise yüzde 49,5 ila 53,5 arasında ölçüldü.

TGCOM24 kanalının, Tecne şirketinden paylaştığı sandık çıkış anketine göre, "Evet" oyları yüzde 46 ile yüzde 50 arasında çıkarken, "Hayır" oyları ise yüzde 50 ila 54 bandında yer aldı.

Sandıkların ülke genelinde oy kullanmaya kapatılmasının ardından oy sayım işlemi devam ederken, sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Referandumun kampanya döneminde, Başbakan Meloni ve sağ iktidar "Evet" kampanyası yaparken, muhalefetteki sol partiler ve sivil toplum kuruluşları "Hayır" için çalışmıştı.

Bu arada, İtalyan basınında, referanduma katılım oranının, tahminlerin aksine yüksek çıktığı kaydedildi.

Basında referandumdan önce yapılan yorumlarda, "Hayır"ın kazanmasının, hükümetin düşeceği anlamına gelmeyeceği ancak 2022'den bu yana iktidarda olan sağ ittifakın "yenilmez" imajının zarar göreceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

