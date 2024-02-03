 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukurda Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukurda Mahsur Kaldı

İtalya\'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukurda Mahsur Kaldı

İtalya'nın Pisa kentinde tilkiyi kovalarken yerdeki dar çukurda mahsur kalan küçük ırk bir köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışması sonrasında kurtarıldı. İtfaiye, köpeği sahibine teslim ederken tilkinin ise genişleyen çukurdan kaçtığı belirtildi.

03.02.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Pisa kentinde tilkiyi kovalarken yerdeki dar çukurda mahsur kalan küçük ırk bir köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışması sonrasında kurtarıldı.

İtalyan itfaiyesi, Pisa kentinde sahibi tarafından kendilerine yapılan ihbar üzerine küçük ırk Daksund köpeğini saatler süren çalışma sonucunda sıkıştığı çukurdan kurtardı. İtfaiye 31 Ocak'ta meydana gelen olayda küçük köpeğin bir tilkiyi kovaladığını, tilkinin peşinden yerdeki küçük çukura daldığı ve sıkışarak burada mahsur kaldığını belirtti. Kepçe yardımıyla toprak kazılarak küçük köpeğe ulan itfaiye, köpeği sahibine teslim edildi. Tilkinin ise genişleyen çukurdan çıkarak ormana kaçtığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya satışı
    16:57 Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'yi RB Bragantino'ya satışı

    Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.

  • Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi
    16:46 Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.

  • İBB Başkanı İmamoğlu, AK Partili Yıldız'a teşekkür etti
    16:10 İBB Başkanı İmamoğlu, AK Partili Yıldız'a teşekkür etti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

  • Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı
    15:41 Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde bomba patladı

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

  • Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü
    15:35 Ebru Yaşar'dan hayranlarına sürpriz! Albüm öncesi yeni şarkısını piyasaya sürdü

    Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

  • Palalı Sabri cinayetinde 8 şüpheli gözaltına alındı
    15:32 Palalı Sabri cinayetinde 8 şüpheli gözaltına alındı

    GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Ucuz eşya izdihamı! Vatandaşlar adeta birbirlerini ezdiler
    15:18 Ucuz eşya izdihamı! Vatandaşlar adeta birbirlerini ezdiler

    Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.

  • CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şeriat' cevabı
    15:16 CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şeriat' cevabı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.

İtfaiye, İtalya, Kurtarma, Hayvanlar, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukurda Mahsur Kaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukurda Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement