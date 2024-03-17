İtalya\'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Alan Öğrencilere Ramazan Eğlencesi

İtalya'da Türkçe ve Türk kültürü dersleri alan öğrencilere yönelik Como kentinde ramazan eğlencesi düzenlendi.
Etkinlik, ülkenin kuzeyinde Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu Como kentinde, Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Asiye İz Yaşar'ın organizasyonunda, "Nerede o eski ramazanlar? Bu yıl İtalya'da" sloganıyla yapıldı.
Eğitim Ataşesi Prof. Erdoğan, AA muhabirine, ramazan etkinliklerinde çocukların, "Hacivat ve Karagöz" orta oyununu canlandırdığını, maniler söylediğini, yarışma ve diğer oyunlarla eğlenceli bir gün geçirdiğini bu sayede ramazan ayında eskiden yapılan eğlenceleri öğrendiğini söyledi.
Etkinliğe çocukların yanı sıra ailelerin de büyük ilgi gösterdiğini belirten Erdoğan, Milano Eğitim Ataşeliği tarafından başlatılan eğlencelerin ramazan boyunca Modena, Venedik ve İmperia gibi İtalya'da Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerde de süreceğini bildirdi.
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