İtalya'da Ukrayna'ya 13. yardım paketini Giorgetti imzalamadı, Meloni sorun yok dedi

İtalya'nın Ukrayna'ya askeri yardımının 2027 yılı boyunca sürmesini sağlayacak yeni kararname, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon içinde tartışmalara yol açtı.

Geçmişte Rusya ile yakın ilişkileriyle bilinen Lig Partisi'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e yönelik İtalya'nın askeri yardımlarının durdurulmasını bir süredir yeniden gündeme getirmesi ve son olarak Lig Partili Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin 13. yardım paketi kararnamesini imzalamaması ülkede gündem oldu.

Fransa'nın ev sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı zamanda koalisyon ortağı Forza Italia'nın lideri Antonio Tajani, İtalya'nın Kiev'e desteğinin garanti olduğunu belirterek, "Giorgetti fiziksel olarak imzalayamazdı, gizli belgeler ıslak imzalı olmalıdır, elektronik olarak değil." dedi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da Kiev'e 13. yardım paketinin bugün İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesinde (COPASIR) görüşüleceğini dile getirerek, yetkilendirmenin parlamentoya ait olduğunu söyledi.

Ukrayna Savaşı'nın, takım tutar gibi ele alınamayacağını aktaran Crosetto, "Bu kararname 13'üncü. İlk 5'i önceki hükümet tarafından çıkarıldı, mevcut hükümet 8'inciyi geçirdi. Şimdiye kadar herkes sadık kaldı. Bunu kesmek için bir neden görmüyorum." diye konuştu.

Meloni, bir "mesele" olmadığı görüşünde

Başbakan Meloni de Bologna kentinde bir fuarı ziyareti sırasında gazetecilerin, iktidar ortakları arasında Ukrayna'ya yardım konusunda bir mesele olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Meloni, ortada bir sorun olmadığını belirterek, "İmzanın atılmasında bir mesele yok. Sorunlar olduğunda bunları değerlendirmekten memnuniyet duyarım ancak bu durumda söz konusu olan geçici bir fiziksel engel. Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin Brüksel'deki toplantısından sonra Roma'ya döneceğini ve yardım paketini imzalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, hükümetinin kendi içinde bu konuda daha önce hep bir uzlaşı bulduğuna işaret ederek, İtalya'nın bu konuda pozisyonunun değişmeyeceğini söyledi.

Hükümet içinde "çatlak" olduğu şeklinde yorumlanmıştı

Ülkede geçen ay parti kongresini kazanarak bir kez daha Lig Partisi'nin lideri seçilen Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini, Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmak için çalışacağını belirtmişti.

Salvini'nin partisinden Giorgetti'nin de dün Kiev'e askeri yardım öngören yeni kararnameyi imzalamaması, hükümet içinde "çatlak" olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

İtalya, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı sırada görevde olan Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti dönemlerinde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi göndermişti.