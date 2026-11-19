İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekyan Şahin, Napoli kentinde Gazze'deki durumu ve Filistin meselesini ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan iki bakan, ikili görüşmede bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki, son sel felaketleriyle daha da ağırlaşan son derece ciddi insani krizi ele aldık. İtalya, sivil halkın çektiği acıları hafifletmek, insani yardımlara ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak için ön saflarda yer alıyor. 'Gazze için Gıda' girişimi ve acil müdahale çalışmaları için sağladığımız ilave 5 milyon avroluk kaynakla bu somut çabamızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, kalıcı bir barış inşa etmek için Filistin Yönetimi'ni güçlendirmeye, reform sürecini ve demokratik seçimlerin düzenlenmesini desteklemeye devam etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu destek, Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin gelecekteki yönetiminde üstleneceği rol açısından da önem taşıyor. Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesi ve yerleşimcilerin uyguladığı şiddet konusundaki derin endişemizi paylaştık. İki devletli çözüm perspektifini korumak ve kalıcı barışın koşullarını oluşturmak için bu gelişmelerin durdurulması temel önem taşıyor."

Şahin: "Filistin'i tanımanızı engelleyen nedir?"

Filistinli Bakan Şahin de Tajani ile görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, şunları söyledi:

"İtalya'ya talebimiz çok açık. İki devletli çözümü destekliyorsunuz, uluslararası hukuka inanıyorsunuz, işgal altındaki topraklarda yerleşimcilerin ve yerleşimlerin yasa dışı olduğuna inanıyorsunuz, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına inanıyorsunuz. Peki Filistin'i tanımanızı engelleyen nedir? Filistin toprakları her geçen gün aşındırılırken, iki devletli çözüme ilişkin söylemleriniz kitap sayfalarında kalamaz."