İtalya, Gazze için Gıda girişimini uluslararası kuruluşlara sundu

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi yaparak, İtalya'nın ilgili uluslararası kuruluşlarla başlattığı "Gazze için Gıda" girişimini sunduğu bildirildi.

Tajani, bakanlık sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarıma, İtalya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları; Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın acılarını hafifletmek amacıyla başlattığı 'Gazze için Gıda' girişimini sundum." ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümetinin, bu ciddi insani durumla başa çıkmak için bu girişime en üst düzeyde öncelik vermek niyetinde olduğunu belirten Tajani, "Bunu gelecek pazartesi Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ve Capri'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da sunacağım. Sivillere yardım etmede güçleri birleştirmek, bir slogan değil ahlaki yükümlülük, bunu en kısa sürede yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, "Gazze için Gıda" girişiminin, ulusal ve uluslararası aktörleri teknik masa etrafında bir araya getirerek, sivil halka; gıda, sağlık malzemeleri ve koruma gibi temel ihtiyaçları sağlayacak sistem oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a "Gazze'de ateşkese ulaşmak için çatışmalara ara verilmesinin şart olduğunu" aktardığını, Filistinli mevkidaşı Maliki'ye de "Gazze'de sivillerin çektiği acıların kabul edilemez olduğunu vurguladığını" kaydetti.