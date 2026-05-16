İtalya Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemileri Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemileri Gönderiyor

16.05.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için iki mayın avlama gemisini yola çıkardı.

İtalya'nın, ABD/İsrail-İran savaşında ateşkesin kesinleşip barışın sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulması muhtemel uluslararası bir misyonda hızlı şekilde göreve başlanabilmesi için donanmaya ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmak üzere yola çıkardığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanması, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın arama faaliyetleri icra edebilecek mayın avlama gemilerini hareket ettirdi.

"Crotone" ve "Rimini" isimli mayın avlama gemileri, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası'ndaki Augusta Limanı'ndan ayrılırken, mayın gemileri ilk aşamada Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçerek Cibuti'ye gidecek.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs'ta parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında, bölgede barış sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'na ve Körfez bölgesine gemileri göndermenin 1 ay gibi bir zaman alacağını belirterek, "Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini Boğaz'a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." demişti.

Diğer taraftan, İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan ordusunu görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemileri Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemileri Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.