İtalya, Rusya'nın Gazprom'a geçici devir kararını protesto etti - Son Dakika
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İtalya, Rusya'nın Gazprom'a geçici devir kararını protesto etti

İtalya, Rusya\'nın Gazprom\'a geçici devir kararını protesto etti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan şirketi Ariston Thermo'nun Rusya'daki yan kuruluşlarının Gazprom'a geçici devri konusunda Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nden açıklama istedi. İtalya, Rus hükümetinin bu kararından büyük hayal kırıklığı duyduğunu iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta imzaladığı kararnameyle, İtalyan ve Alman şirketlerinin varlıklarının yönetimi Gazprom'a geçici olarak devredilmişti.

29.04.2024 17:59
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İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'nın, İtalyan şirketi Ariston Thermo'nun Rusya'daki yan kuruluşlarının Rus şirketi Gazprom'a geçici devri konusuna dair bakanlığa çağırdığı Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'dan konuya açıklık getirmesini istediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Guariglia'nın, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda Büyükelçi Paramonov'u bakanlığa çağırdığı ve İtalya'nın, Rus hükümetinin bu kararından duyduğu "büyük hayal kırıklığını" ilettiği belirtildi.

Guariglia'nın aynı zamanda Büyükelçi Paramonov'a; Rusya'nın bu devir işlemine dair açıklık getirmesi ve bu kararını gözden geçirmesi umudunu aktardığı da kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Rus Büyükelçi Paramonov'un alınan kararların "yasallığı ve geçerliliğine" işaret ettiği, Roma ve Moskova arasındaki ekonomik ilişkilerin bozulmasının İtalyan makamlarının Rusya karşıtı tercihlerinden kaynaklandığı ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Avrupalı üreticilere ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi, geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredilmişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Rus hükümetinin kararı sonrasında 27 Nisan'da Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılması talimatını vermişti.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık, geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

Kaynak: AA

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