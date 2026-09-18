İtalya Savunma Bakanı, Taif Hava Üssü'nde İtalyan Eurofighter uçağının vurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanı, Taif Hava Üssü'nde İtalyan Eurofighter uçağının vurulduğunu açıkladı

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter F2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi. Crosetto, saldırıda herhangi bir İtalyan askeri personelinin etkilenmediğini ve diğer araç veya altyapılarda hasar oluşmadığını belirtti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

Bakan Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, "Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu" kapsamında İtalyan personelin de bulunduğu Taif Hava Üssü'ne gece düzenlenen hava saldırılarına ilişkin gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirtti.

Crosetto, "Saldırıdan herhangi bir İtalyan askeri personeli etkilenmedi. Saldırı sırasında, üssün içinde ve merkezden uzak bir bölgede bulunan İtalyan (Eurofighter) F-2000 tipi bir savaş uçağı vuruldu. Personelimizin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmedi." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano, Müşterek Kuvvetler Operasyonlar Komutanlığı (COVI) Komutanı Korgeneral Giovanni Maria Iannucci ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva'dan, geçen haftalarda yapılan değerlendirmelerin ardından, durumun seyrine, İtalyan personelin koşullarına ve olası operasyonel seçeneklere ilişkin ilave bir değerlendirme sunmalarını istediğini aktaran Crosetto, şöyle devam etti:

"Bana, askeri personelin güvenliğini korumaya yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin zaten uzun süredir hayata geçirilmiş olduğu yeniden teyit edildi. Birkaç dakika içinde Savunma Bakanlığındaki toplantıda brifing alacağım. Durum, personelimizin tam anlamıyla korunmasını ve gerekli sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesini sağlamak amacıyla azami dikkatle takip ediliyor."

Yemen'deki İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanSavunmaGüncelİtalyaTaifSon Dakika

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