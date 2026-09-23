İtalya Senatosu nükleer enerji yasasını 81 evet oyuyla kabul etti - Son Dakika
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İtalya Senatosu nükleer enerji yasasını 81 evet oyuyla kabul etti

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İtalya'da nükleer enerji üretimine dönüşü sağlayacak yasa, Senatoda 51 hayır oyuna karşı 81 evet oyuyla kabul edildi. Hükümete 1 yıl içinde nükleer üretim, füzyon ve radyoaktif atık yönetimini düzenleme yetkisi veren yasa, Meloni'ye göre dışa bağımlılığı azaltacak.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı ülkenin nükleer enerji üretimine dönüşü sağlayacak yetkilendirme yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senato tarafından da onaylanarak yasalaştı.

Çift meclisli yasama sistemindeki onay sürecinin ilk basamağında haziran ayında parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşülüp onaylanan yasa tasarısı, bugün de Senatoda görüşülüp oylanarak, yasama sürecini tamamladı.

Hükümete 1 yıl içinde kullanabileceği, sürdürülebilir nükleer kaynaklardan enerji üretimini, füzyon araştırmalarını ve radyoaktif atıkların yönetimini düzenleme yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısı, 205 sandalyeli Senato Genel Kurulu'nda 51 "hayır" oyuna karşılık, 81 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, Senatodaki oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün İtalya için tarihi bir gün. Parlamento, yeni nükleer enerji yasasını kesin olarak onayladı. Sürdürülebilir nükleer enerji, yenilenebilir enerjilerle birlikte, İtalya'yı güvenli, bağımsız ve rekabetçi bir ülke yapacak. İtalya'da aileler ve işletmeler için daha fazla enerji olacak. Bu, dünyanın önde gelen ülkelerinin izlediği yöndür." dedi.

Meloni: "Cesur ve sağduyulu bir seçim"

Başbakan Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün parlamento, nükleer yasayı kesin olarak onayladı. Yaklaşık 40 yıl sonra İtalya, nükleer enerji üretimi için düzenleyici bir çerçeveye geri dönüyor. Cesur ve sağduyulu bir seçim." ifadesini kullandı.

Meloni, bugün komşu ülkelerdeki nükleer santrallerden üretilen elektriği ithal ettiklerini, kendilerinin üretmediğini belirterek, bu yasanın bunu değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün kabul edilen yasanın aileler ve işletmeler için ne anlama geldiğine değinen Meloni, şunları kaydetti:

"Daha fazla enerji güvenliği dolayısıyla yabancı ülkelere daha az bağımlılık ve faturalarımızda ödediğimiz uluslararası krizlere daha az maruz kalma. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başlayarak diğer tüm kaynaklarla birlikte çalışan istikrarlı, düşük emisyonlu enerji. Veri merkezleri ve yapay zeka ile birlikte artacak olan elektrik talebine somut bir yanıt."

Meloni, bu yasanın eski nükleer enerji santrallerinden değil yeni teknolojilerden bahsettiğini vurgulayarak, "Şimdi hükümet, güvenlik, izinler, atık yönetimi ve yerel topluluklarla ilişkiler konusunda uygulama yönetmeliklerini hazırlayacak. İtalyanlara verdiğimiz bir sözdü. Tuttuğumuz bir başka söz." ifadesine yer verdi.

Basında çıkan haberlerde de yasanın, 1987'deki referandumdan ve nükleer santrallerin kapatılmasından bu yana İtalya'nın nükleer enerjiye dönüşüne yönelik en kapsamlı yasal adım olduğu ve olası yeni bir nükleer program için gerekli düzenleyici çerçeveyi oluşturduğu belirtildi.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı

İtalya, halihazırda nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

1963-1990 yıllarında nükleer enerji üreten ve kullanan İtalya, Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde nükleer santralleri 1990'da kapatmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.

İtalya'da son yıllarda, uluslararası sahnede yaşanan enerji tedariki krizlerinin de etkisiyle özellikle özel sektör tarafından kullanılan yeni nesil küçük reaktörlerden yararlanarak yeniden nükleer enerjiye dönülmesi fikri gündemde yer tutuyordu.

Kaynak: AA
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