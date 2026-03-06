İtalya, Tahran Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika
İtalya, Tahran Büyükelçiliğini Kapatıyor

06.03.2026 03:12
İtalya, güvenlik gerekçesiyle İran'daki büyükelçiliğini kapattı ancak diplomatik ilişkileri sürdürecek.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını, bununla beraber İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.

Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."

Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.

Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.

İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

