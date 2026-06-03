İtalyan Aktivistler, İsrail'in İnsan Hakları İhlallerini Açıkladı - Son Dakika
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İtalyan Aktivistler, İsrail'in İnsan Hakları İhlallerini Açıkladı

03.06.2026 20:52
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Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan aktivistler, İsrail ordusunun alıkoyma ve işkence uygulamalarını duyurdu.

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanlar, İsrail ordusunun kendilerini Akdeniz'de uluslararası hukuku çiğneyerek alıkoyduğunu, bazı aktivistleri kaçırdığını ve işkenceye varan kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na katılan İtalyan aktivistler, İtalya'nın başkenti Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Aktivistlerden Antonio La Piccirella, "İsrail ordusu, filoya karşı bu sefer çok daha şiddetli bir karşılık verdi. Biri Avrupa kıyılarında olmak üzere iki saldırısı oldu. İtalya ile Yunanistan arasındaki saldırıda iki üyemizi kaçırarak, uluslararası hukuku daha da ihlal ettiler. Diğer müdahale ise gündüz gözüyle yapıldı ve 1,5 gün boyunca sürdü." dedi.

İsrail'in kendileriyle mücadele etmek ve bir "dokunulmazlık" inşa etmek için filo karşıtı propagandaya geçen yıl 180 milyon dolar kaynak ayırdığını, bunun bu yıl 760 milyon dolara çıktığını ifade eden La Piccirella, bu propagandanın dezenformasyon yoluyla yapıldığını ve hedefinin de Avrupa ve ABD'de kendisine yakın topluluklar oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Gelecekte de bir şeyler yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan La Piccirella, "Biz, Filistin'e yönelik deniz ablukasına karşı eylemlerle, insani yardımlarla ve uluslararası hukukla ilgileniyoruz. Uluslararası alanda senaryo sürekli değişiyor, stratejimiz de öyle. Bu nedenle kesinlikle bir şeyler yapmaya devam edeceğimizi tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Bahar misyonuna katılan İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani de alıkonulduktan sonra kendisinin gazeteci olduğunu söylemesine dahi müsaade edilmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz ise en başından beri dövüldük ve aşağılayıcı pozisyonlara sokulduk. Onların askeri gemilerine götürüldüğümüzde itilerek önce yüzümüz geminin güvertesine doğru yere yatırıldık, bağlandık, sonra diz çöktürülerek çok rahatsız bir biçimde, saatlerce aynı pozisyonda tutulduk. Hepimizin cezaevi gemisi olarak adlandırdığımız gemiye getirildiğimizde sistematik olarak dövüldük."

Mantovani, aldığı darbeler nedeniyle çenesinde halen bazı şikayetleri olduğunu ve çenesinin yerinden çıkmış olabileceğini anlattı.

İtalyan gazeteci, İsrail ordusunun Türk aktivistlere ayrıca çok kötü muamelede bulunduğunu belirterek, "Sanırım Türklere diğerlerinden daha da kötü davranıldığını söyleyebilirim, ayrıca işkencenin jeopolitik bir boyutu da var." dedi.

Mantovani, Küresel Sumud Filosu'nun 2025'teki ilk seferinde gece, bu son seferde ise gündüz alıkonulduğuna dikkati çekerek, İsrail ordusunun, silahsız insanlara silahla saldırdıklarını göstermekten utanmadığını vurguladı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan Aktivistler, İsrail'in İnsan Hakları İhlallerini Açıkladı - Son Dakika

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